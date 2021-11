A Borgonovo nasce la consulta dei giovani: “Ora uno spazio per ritrovarci”

A Borgonovo nasce una consulta dedicata ai giovani grazie a un gruppo di ragazzi e ragazze, di età tra i 18 e i 30 anni, in grado di far arrivare agli amministratori locali e alle istituzioni la voce di quei cittadini le cui istanze sono spesso ignorate. La richiesta dei partecipanti al primo appuntamento è stata quella di ottenere uno spazio proprio in cui ritrovarsi e iniziare a progettare proposte per il paese.

