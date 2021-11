Norme anti-Covid, a Piacenza sanzionate due persone nell’ultima settimana

Sanzionate due persone per violazione delle norme anti-Covid. E’ il bilancio dei controlli delle forze dell’ordine nel Piacentino durante l’ultima settimana. In totale – come comunica la prefettura – sono state verificate le posizioni di 1.171 cittadini e 32 attività commerciali nell’ambito del rispetto delle regole per la prevenzione del virus.

Proseguono dunque le attività pianificate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Daniela Lupo. Dal 8 al 14 novembre, le forze di polizia statali e locali hanno effettuato 419 servizi con l’impiego 838 uomini. Nell’ultimo fine settimana sono state controllate 266 persone e sei attività commerciali.

DA MARZO AD OGGI – Dall’8 marzo 2020 al 14 novembre di quest’anno, cioè dall’inizio della pandemia ad oggi, a Piacenza e provincia sono state controllate 158.670 persone (di cui 4.338 sanzionate) e 8.757 esercizi commerciali (di cui 98 sanzionati).

GREEN PASS – Sul fronte del green pass, la prefettura di Piacenza ha disposto attività di controllo “anche mediante la collaborazione dei competenti servizi dell’Ausl e con il supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato del lavoro”.