Addio a Domenico Francesconi, sindaco di Borgonovo per dieci anni

E’ scomparso all’età di 72 anni Domenico Francesconi, sindaco di Borgonovo dal 2001 al 2011. Biologo ora in pensione, aveva tre figli e due nipoti.

Era stato anche presidente dell’Asp Azalea e allenatore di calcio giovanile.

Anche il presidente della Provincia e sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, si associa al vasto cordoglio suscitato dalla scomparsa di Domenico Francesconi, sindaco di Borgonovo Val Tidone dal 2001 al 2011 e poi consigliere comunale del paese.

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Domenico Francesconi, amministratore tenace e determinato ma soprattutto amico che ricordo come uomo animato da sincera passione per l’impegno civile a favore della comunità”.

“A nome di tutta l’amministrazione provinciale e comunale – continua Patrizia Barbieri – rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia e mi stringo agli amici e a tutti quanti lo hanno sinceramente apprezzato per la sua umanità, per la sua competenza professionale e per il lungo e importante percorso amministrativo”.