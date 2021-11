Castel San Giovanni, a breve la gara per la progettazione del nuovo Pronto soccorso

A breve parte la gara per la progettazione del nuovo Pronto soccorso di Castel San Giovanni. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino al sindaco Lucia Fontana. La gara servirà a individuare chi dovrà stendere il progetto sulla base del quale far partire i lavori per la costruzione del nuovo 118 in val Tidone. Il bando avrebbe dovuto essere pubblicato entro i primi mesi del 2021, ma i tempi si sono dilatati.

“Il direttore Baldino mi ha annunciato in via informale che la gara per il nuovo Pronto soccorso verrà bandita nel giro di breve”, dice Fontana. L’Ausl non ha reso noto se la gara verrà bandita entro la fine dell’anno oppure a inizio 2022.