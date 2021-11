Via Martiri, ferito con un coccio di bottiglia: scappa quando arriva la polizia

Un uomo è stato soccorso ieri sera, 22 novembre, verso le 21 in via Martiri della Resistenza a Piacenza, quasi allo sbocco in via Boselli: aveva una ferita al ventre, procurata con un coccio di bottiglia rotta. Avvisati dai passanti sul posto sono accorse cinque volanti della polizia, un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce rossa. Alla vista della polizia il ferito ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto subito dagli agenti quando è caduto all’incrocio di via Boselli. Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio: non è neppure stato appurato se si sia trattato di un’aggressione o di un caso di autolesionismo. Soccorso sul posto, l’uomo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni al momento non sembravano gravi.

