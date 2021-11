Borgonovo, accordo con i commercianti: cureranno 37 fioriere di via Roma

Trentasette fioriere di cui si prenderanno cura altrettanti commercianti. È il patto siglato tra l’amministrazione comunale di Borgonovo e i commercianti di via Roma i quali si sono impegnati a prendersi cura delle fioriere, spesso bistrattate e oggetto di degrado, che corrono lungo tutta la via principale del paese. Insieme ai commercianti è stato definito anche il calendario di eventi natalizi, che il 4 dicembre prenderà il via con l’accensione delle luci natalizie, e le modalità di concessione dei contributi per chi ha avuto danni causa pandemia. Si va da un minimo di 600 a un massimo di 800 euro. Via libera anche alla costituzione di una cabina di regia al cui interno siedono rappresentanti di tutti i commercianti e dell’amministrazione comunale.

