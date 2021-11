Podenzano, mostra diffuso di quadri nei negozi con l’Associazione genitori

Si colorano d’arte i negozi di Podenzano. L’AgPode (associazione genitori Podenzano) organizza infatti, dal 6 al 21 dicembre, una “mostra diffusa”, un’esposizione di quadri in alcuni negozi, esercizi pubblici e luoghi frequentati del paese, come la biblioteca e l’atrio del municipio. Lo scopo dell’iniziativa culturale, denominata “La nostra arte”, è quella di dare visibilità alle opere e al tempo stesso valorizzeranno il luogo in cui vengono esposte. I dipinti sono in stile naif e in stile etnico, realizzati da due mamme, una di Podenzano ed una di San Giorgio, che hanno deciso di affiancare il loro essere madri a quello di pittrici. Chi andrà a fare la spesa o andrà a prendere un caffè in via Montegrappa o andrà a ritirare un libro in biblioteca, per esempio, potrà ammirare le opere che saranno esposte, cogliendo una bella occasione culturale.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà