Novate aperte alle visite anche la domenica. In vendita i prodotti dei detenuti

Carcere delle Novate più aperto all’esterno. Sono due le novità emerse nel corso della recente visita fatta dall’Osservatorio carcere della Camera penale di Piacenza.

La prima è l’avvio imminente della possibilità per i familiari di visitare i propri cari anche di domenica. Lo scopo è, fra l’altro, quello di facilitare gli incontri ai figli dei detenuti senza compromettere i loro impegni scolastici durante la settimana. Prima iniziativa di questo tipo in Emilia Romagna.

Altra novità in arrivo è l’apertura di un chiosco per la vendita diretta al pubblico di conserve e marmellate prodotte all’interno delle mura, grazie al laboratorio di trasformazione agroalimentare gestito con la collaborazione dell’Orto Botanico.

