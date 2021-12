Castel San Giovanni, in arrivo altre 10 telecamere di videosorveglianza

Altre dieci telecamere sorveglieranno altrettanti punti sensibili di Castel San Giovanni. L’amministrazione comunale ha deliberato l’acquisto di altri dieci occhi elettronici che serviranno, tra le altre cose, a sorvegliare luoghi sensibili del territorio comunale tra cui la zona della stazione dei treni e anche piazza Casaroli, spesso finita nel mirino dei vandali. Altre telecamere sono in arrivo in piazza Olubra, viale Amendola intersezione con via Montanara, corso Matteotti intersezione con via Bottarone, a Pievetta.

