Valzer delle panchine: trasferimento da piazzetta Plebiscito a via Cavour

Non si placano le polemiche in piazzetta Plebiscito a Piacenza, dove i residenti lamentano, oltre all’abbattimento dei tigli, anche la rimozione di alcune panchine. In merito al taglio degli alberi, il Comune aveva fatto sapere che erano malati.

“Tredici panchine erano troppe, ne abbiamo lascate otto e le altre sono state trasferite davanti alla scuola Mazzini in via Cavour dove abbiamo apportato alcune modifiche e migliorie” ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente Paolo Mancioppi.