“Serve un ingresso sicuro”: genitori disegnano zebre davanti alla scuola

Zebre disegnate con il gesso sull’asfalto. La protesta è stata messa in atto da un gruppo di genitori degli alunni della scuola Mazzini di Piacenza. Questa mattina, mamme e papà si sono presentati davanti all’ingresso di piazza Cittadella e, muniti di gessi bianchi, hanno disegnato gli animali al posto delle strisce di attraversamento pedonale con la scritta “zebra crossing”. L’obiettivo della manifestazione è quello di ottenere un ingresso più sicuro.

“Più volte abbiamo richiesto al Comune di realizzare le strisce pedonali per un attraversamento in sicurezza davanti al cortile di ingresso della scuola visto che c’è un transito continuo di auto e pullman – spiegano i genitori -. Un’alternativa è quella chiudere la strada il tempo necessario per l’ingresso e l’uscita dalle lezioni oppure riaprire l’ingresso nella via laterale. Finora non siamo stati ascoltati così abbiamo disegnato simbolicamente le zebre per far sentire la nostra voce”.