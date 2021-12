“Domani si accende il Natale in piazza Cavalli”. Ma l’albero è bloccato in val Nure

Tutto pronto o quasi per il Natale in piazza Cavalli. Manca infatti un dettaglio non indifferente: l’albero. Davanti al municipio di Piacenza, per adesso, c’è solo il basamento rosso. L’abete, alto 17 metri, è bloccato in val Nure. Ma il tempo è agli sgoccioli: domani, stando a quanto comunicato dall’amministrazione comunale, gli addobbi dovrebbero essere accesi, compresi quelli sull’enorme pianta simbolo della festività. Dovrebbero, appunto, perché adesso il condizionale è d’obbligo.

“Il trasporto dell’albero da Selva di Ferriere a piazza Cavalli ha avuto un problema – conferma Stefano Riva di Confindustria, associazione che dona l’abete – in quanto, a causa delle misure troppo grandi, si è rivelata necessaria una richiesta ad hoc ad Anas, l’ente gestore della rete stradale. L’albero, ora, si trova in una piazzola privata a Farini, in attesa del via libera”. Ecco perché il Natale in centro storico rischia di ritardare rispetto agli annunci. O almeno, di illuminarsi in extremis.

I responsabili dell’iniziativa sperano infatti che l’abete riesca ad essere consegnato in piazza Cavalli nella tarda serata di oggi (2 dicembre) o domattina. I tecnici dovranno poi provvedere ad addobbare i grossi rami e ad effettuare i collegamenti delle luminarie.