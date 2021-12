Questa mattina, 3 dicembre, intorno alle 6.00 i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Montale, in prossimità della rotonda, per una spazzatrice adibita alla pulizia delle strade andata a fuoco. Fortunatamente l’autista del mezzo non ha rimediato ferite. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

