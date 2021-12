Ristruttura gratis il bagno di un uomo colpito da ictus: la moglie lo ringrazia su Libertà

“Gli angeli esistono. Io ho avuto la fortuna di incontrarne uno”. Sono parole di una donna di 68 anni che chiameremo Maria e che ha voluto dire grazie pubblicamente al suo “angelo” Antimo Fasci, titolare della Pf Multiservizi a Fiorenzuola, attraverso un messaggio pubblicato in questi giorni su Libertà. Fasci ha ristrutturato gratuitamente il bagno della donna, per renderlo a norma per il suo compagno, colpito da un ictus.

“Quando vedi la disperazione negli occhi delle persone, che devi fare? A me è venuto spontaneo fare la scelta che ho fatto”, dice l’imprenditore. “Tramite un amico comune, Lorenzo, abbiamo conosciuto questa donna e suo marito, che ha avuto un ictus. Nel loro appartamento a Piacenza, c’era un bagno come quelli di una volta. Ho saputo di questo disagio; ho fatto il sopralluogo, ho visto la disperazione negli occhi di questa persona. Con i due anni di pandemia, anche i lavoretti con cui si mantenevano erano cessati. Nel mio piccolo ho cercato di aiutarli. Lunedì poi mi sono ritrovato il ringraziamento su Libertà”.

“Di uomini così non ne nasceranno più – ribadisce Maria –. Anche io ho cercato di fare sempre del bene: quando seppi che una donna in stato interessante non aveva nessuno che la aiutava, andavo su e giù da Piacenza a Salsomaggiore per portarle la spesa e farle qualche lavoro. Ora il figlio che portava in grembo ha 10 anni”. Vogliamo poter credere che il bene che si mette in circolo, possa tornare.

