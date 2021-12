Super green pass, controlli alle fermate degli autobus e negli esercizi commerciali

Nel giorno dell’entrata in vigore del super green pass, a Piacenza il trasporto pubblico è il “sorvegliato speciale”. Stamattina, infatti, gli agenti della polizia municipale hanno effettuato una serie di controlli sui passeggeri in attesa alle fermate, in particolare alla stazione ferroviaria, al Cheope, a barriera Genova e in via dei Pisoni: d’ora in poi per salire a bordo dei pullman occorre il certificato verde, anche quello “base” (valido con il tampone ogni 48 ore). Le verifiche non vengono effettuate dal personale aziendale di Seta.

Non solo autobus. I carabinieri si stanno concentrando sugli esercizi commerciali: il super green pass è obbligatorio ai tavoli di bar e ristoranti al chiuso.