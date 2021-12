Lardana e Nure: Arpae risponde a Legambiente sui prelievi idrici

Quanta acqua viene prelevata dal torrente Lardana e dal Nure per convogliarla all’acquedotto della Val Nure a fini idropotabili? Al momento, nessuno sembra saperlo con certezza. “Faremo un sopralluogo per verificare la situazione delle opere di prelievo. Al momento, non abbiamo documentazione relativa alle derivazioni in corso nel bacino del Lardana”. È la risposta che Arpae ha fornito a Legambiente, NoTube e Amici del Nure che agli inizi di novembre avevano segnalato come Nure e Lardana fossero sostanzialmente in secca a causa di prelievi eccessivi per uso idropotabile, tali da comportare la violazione del deflusso minimo vitale dei fiumi anche in periodo autunnale.

“Si tratta di una situazione di particolare complessità, sulla quale è in corso una fase di approfondimento”- sottolinea la dirigente Anna Callegari del servizio autorizzazioni e concessioni di Piacenza. “Al termine degli approfondimenti tecnici e dell’acquisizione delle informazioni necessarie dal gestore del servizio idrico, si prevede di effettuare un sopralluogo in loco per verificare la situazione delle opere di prelievo o se sia necessario eseguire nuove rilevazioni. Per questo, abbiamo già avviato contatti con i carabinieri forestali”.