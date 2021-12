“Salviamo la renna”: in piazzetta Plebiscito c’è una slitta abbandonata

“Salviamo la renna”. Suona più o meno così l’appello della negoziante Paola Cantoni, che insieme ad altri esercenti di via San Donnino, a Piacenza, ha richiesto la decorazione di una slitta natalizia illuminata. “Volevamo regalare un addobbo simpatico e gioioso per i bambini, dopo questo periodo difficile. Eppure la renna non è stata installata dove concordato con la ditta privata, cioè all’inizio di via San Donnino”. E da almeno due o tre settimane, si trova in piazzetta Plebiscito – scollegata e non funzionante – quasi come un rifiuto. “E’ stata anche rovesciata e vandalizzata – aggiunge Cantoni -. Ci chiediamo perché lasciare lì la renna, giorno e notte, invece di posizionarla nella location ipotizzata”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: