L’ex maestra di Lugagnano consegue un’altra laura: è la terza

Tre lauree per la maestra elementare Luciana Casarola, 69 anni, di Lugagnano. La sua terza laurea, alla Cattolica di Milano, è la magistrale in Filologia Moderna con una tesi sui legami tra le opere Anceo di Antonio Ongaro e l’Aminta di Torquato Tasso. La prima laurea era arrivata nell’ottobre del 2001 in Pedagogia, la seconda nel dicembre del 2014 in Lettere Moderne. Luciana Casarola è da tempo in pensione: ha prestato il suo servizio di maestra dal 1970 per quarantacinque anni. Trenta in attività didattica e quindici nella segreteria degli istituti scolastici. «Ho sempre avuto l’amore per lo studio, che mi è stato donato dal Buon Dio attraverso i miei genitori. Studiare mi ha aiutato in tantissimi momenti della mia vita>, dice.

