Voci di provincia. “Da Cenerentola a principessa, dopo 10 anni di botte”

Dieci anni di violenze, anche davanti ai figli, finiti con l’arresto di lui. Aurora si racconta da un paese tra Val Trebbia e Val Tidone, per chiedere alle donne vittima di maltrattamento di trovare la forza di denunciare. “Solo così infatti da Cenerentola sono diventata principessa”. Si ringraziano Aurora per la difficile testimonianza, Michele Borghi e Giacomo Narciso per l’aiuto nell’audio. – Podcast di Elisa Malacalza. Editing e sound design Matteo Capra

