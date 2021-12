Gragnano, al via il cantiere nell’ex cinema: diventerà un moderno centro culturale

È partito finalmente a Gragnano il cantiere per dare nuova vita all’ex cinema perché diventi un moderno centro culturale, un luogo di accoglienza per i pellegrini ma anche un luogo della ”memoria” che conservi le tradizioni locali. In questi giorni, gli operai della ditta Clp Costruzioni di Pomigliano d’Arco hanno transennato la struttura accanto al municipio ed hanno allestito il cantiere, iniziando a portare il materiale. Se non ci saranno intoppi, il nuovo centro culturale dovrebbe essere pronto per l’estate 2022.

I lavori – per un importo di oltre 200mila euro finanziati dalla Regione e dalla protezione civile per la valorizzazione della via Francigena – prevedono un generale rinforzo delle pareti esistenti e il rifacimento di tutti gli impianti. Saranno poi mantenute le due stanze all’ingresso e sarà realizzato nel salone un controsoffitto a diverse altezze, con un’illuminazione a faretti e led, un impianto di proiezione audio-video. Il soppalco sarà chiuso per ospitare spazi per i giovani e saranno realizzare anche una “stanza del pellegrino” e una stanza dedicata alla storia locale.