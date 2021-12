Niente Capodanno in piazza Cavalli: “Contagi in aumento, non ci sarà alcun evento”

Non ci sarà alcun evento nella notte di San Silvestro in piazza Cavalli. Come l’anno scorso, l’amministrazione comunale di Piacenza ha deciso di non organizzare una serata in centro storico per accogliere il 2022. “I casi di Covid sono in aumento, la prevenzione del contagio è fondamentale – spiega l’assessore al commercio Stefano Cavalli – perciò, fin da subito, non abbiamo previsto una manifestazione in piazza per Capodanno. La situazione pandemica non lo permette”.

Niente appuntamento davanti a palazzo Gotico, dunque. Ma nella programmazione degli eventi natalizi in città, per la giornata di venerdì 31 dicembre, c’è il tradizionale concerto al teatro Municipale con musiche di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi e Johann Strauss.