Al via “Vinokilo” a Piacenza: abiti vintage venduti al chilo nell’ex chiesa del Carmine

Vinokilo ha già conquistato i piacentini. Il più grande negozio di vintage al chilo d’Europa è sbarcato per la prima volta a Piacenza, ospitato dal Laboratorio Aperto dell’ex chiesa del Carmine. Per tre giorni, fino a domenica, si potranno acquistare “al chilo” pezzi unici di abbigliamento vintage, migliaia di alternative di capi d’abbigliamento diversi per tipologie, come cappotti, trench, bomber, camicie fantasy e di flanella, jeans, giacche e tanto altro ancora, articoli diversi per brand, anni, stili, forme, tessuti, colori e taglie. I prezzi al chilo variano a seconda della qualità e della quantità degli articoli presenti: oggi 50 euro, domani 45 euro e domenica 40.

Un format che piace: già ieri mattina una lunga coda di visitatori ha preso d’assalto l’evento, per il quale sono già stati staccati oltre 5000 biglietti. “Non ci aspettavamo un successo simile – ha commentato Demi Rossi, una delle responsabili di Vinokilo – questo evento è arrivato in Italia nel 2018 e da allora ha girato gran parte del Paese, siamo qui a Piacenza per la prima volta in una location stupenda. Inoltre, abbiamo già ricevuto una risposta di partecipazione importante da parte dei piacentini, però ci sono ancora biglietti disponibili e invitiamo tutti a venire a vederci”.

Non c’è soltanto la moda vintage a Vinokilo, ma anche musica live e dj set, street food & drink, market di design e artigianato, talk e workshop. L’evento rimarrà dunque a Piacenza anche domani e domenica, dalle ore 10 alle 20: oggi alle ore 16 musica soul, funky e house con Ric.hi, Dj-resident del party Wow al Circolo Magnolia di Milano, domani alla stessa ora italo-disco e funky con Carlo Alberto, Dj e collezionista di vinili, tutti i giorni area food & beverage con “La Buttiga”.