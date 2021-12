Giacche agli anziani e tablet ai disabili: il regalo di Natale degli ambulanti

Un regalo di Natale speciale per gli anziani dei centri diurni Unicoop e della casa di riposo “Immacolata di Lourdes”. Gli ospiti delle strutture sul Facsal e alla Besurica, infatti, hanno ricevuto 87 cappotti in tessuto di pile da parte di un gruppo di ambulanti. L’iniziativa solidale è stata voluta dal consorzio Mercanti di qualità e dal sindacato di categoria Fiva, insieme a Confcommercio.

Inoltre, la cordata ha acquistato due tablet a favore dei ragazzi disabili accolti nel centro socioriabilitativo residenziale di Unicoop in via Scalabrini. Uno spazio finalizzato al mantenimento, al recupero o allo sviluppo dell’autonomia e delle capacità cognitive nella vita quotidiana. Ecco spiegata, dunque, l’importanza dei dispositivi digitali per favorire attività formative e ludiche. “Ben vengano donazioni di questo tipo – rimarca Marialuisa Contardi, vicepresidente di Unicoop – che contribuiscono a riavvicinare la cittadinanza alle nostre strutture, nonostante tutte le restrizioni del periodo di Covid”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: