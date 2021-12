Scuola Alberoni: i ladri non trovano nulla e per ripicca sfasciano gli arredi

Una brutta sorpresa di Natale per gli alunni e per il personale della scuola Alberoni di Piacenza, primaria e media, li attendeva sotto l’albero. Malviventi hanno tentato un “colpo” notturno alla scuola di via Alberoni, che affaccia anche su via Tibini, nel quartiere Roma e che si è trasformato in un rabbioso raid vandalico da qualche migliaio di euro di danni. I ladri, entrati scavalcando uno dei due portoni di ingresso, non hanno trovato nulla da rubare e così hanno lasciato un segno pesante e devastante del loro passaggio rovinando diversi arredi.

