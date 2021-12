Tir danneggiò un balcone in centro storico: individuato e sanzionato il responsabile

La polizia locale ha identificato e sanzionato l’autista del tir che lo scorso 15 dicembre aveva travolto e danneggiato un balcone al primo piano di un edificio sul corso Vittorio Emanuele. Si tratta di un autista di Roma dipendente di una ditta di trasporti della capitale. L’uomo è stato sanzionato per aver danneggiato il balcone e per essersi allontanato subito dopo, senza informare le forze dell’ordine dell’accaduto.

In un filmato di una videocamera posizionata sul Corso Vittorio Emanuele si vedeva chiaramente il tir che andava a sbattere contro il balcone. L’autista si era reso conto dell’accaduto, essendo sceso dal mezzo per raccogliere qualche calcinaccio e poi ripartire subito in direzione di piazza Cavalli. La ditta di trasporti era stata ingaggiata per alcuni lavori in centro storico e il camionista aveva regolare autorizzazione per transitare nel centro.