Positività al Covid in aumento, da domani stop ai visitatori in ospedale

Da domani, 30 dicembre, scattano alcune novità in ospedale in seguito all’aumento dei casi di positività al Covid.

La direzione sanitaria, per garantire la sicurezza dei ricoverati e del personale, ha stabilito che non è più consentito l’accesso di visitatori e accompagnatori in ospedale e negli ambulatoriali territoriali.

Rimane possibile accompagnare pazienti minori o persone con disabilità fisica e deterioramento cognitivo che necessitano di assistenza.

Sono invariate le modalità di accesso per i visitatori in Pediatria e Ostetricia.

Non subiscono modifiche, infine, le regole per gli accompagnatori alla sala parto, al Pronto soccorso generale, al Pronto soccorso e Osservazione breve intensiva (OBI) pediatrici.

LE DISPOSIZIONI PER ACCEDERE IN OSPEDALE