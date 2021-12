Tre vie “G. Anguissola” a Travo”: “Cambiare, le ambulanze sbagliano”

“A Travo esistono ben tre vie “G. Anguissola”: almeno due devono essere cambiate per evitare, come già accaduto, che i mezzi di soccorso si rechino all’indirizzo sbagliato”. Lo ha richiesto ufficialmente in consiglio comunale il consigliere di minoranza Filippo Galba, sottoponendo al sindaco Lodovico Albasi un problema che non sembra essere di semplice toponomastica. “Un’ambulanza che doveva recarsi con urgenza in via Anguissola, si è recata nella via Anguissola sbagliata perdendo tempo prezioso” ha fatto notare. Il paese di Travo paga infatti lo scotto di un’affezione storica alla famiglia degli Anguissola, tanto da averle dedicato nel tempo tre diverse strade: via Giana Anguissola (nei pressi del parco archeologico), via Giovanna Anguissola (nei pressi del distributore dell’acqua pubblica) e via Giambattista Anguissola (che collega piazza Trento alla passeggiata verso il campo sportivo).

