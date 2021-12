Via Taverna, scooter urtato da un furgone: il conducente finisce all’ospedale

E’ finito in Pronto Soccorso l’uomo rimasto coinvolto questa mattina, 30 dicembre, in un incidente stradale lungo via Taverna a Piacenza. Stando alle prime informazioni raccolte, poco dopo le 10.00 un furgoncino guidato da una donna avrebbe urtato uno scooter: il conducente, in seguito all’impatto, è finito a terra. Il ferito è stato subito condotto da un’ambulanza al vicino ospedale: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche la polizia locale per effettuare i rilievi del caso. La viabilità ha subito temporanei disagi durante le operazioni di soccorso.

