Via ai lavori per la piazzola di atterraggio dell’elisoccorso a Marsaglia. Terreno donato

Sono ufficialmente partiti in questi i giorni i lavori per la realizzazione della piazzola di atterraggio dell’elisoccorso a Marsaglia, nel comune di Corte Brugnatella (Val Trebbia). “Sarà utile – spiega il sindaco Mauro Guarnieri – specialmente di notte, quando l’eliambulanza non riesce ad atterrare con la stessa facilità delle ore diurne. Un servizio al quale teniamo particolarmente e che abbiamo ottenuto stanziando fondi comunali e sfruttando alcuni finanziamenti del “Fondo montagna” stanziati dalla Regione Emilia Romagna. Un ringraziamento particolare lo devo rivolgere alla famiglia Mozzi di Marsaglia che ha donato il terreno, situato appena fuori dal centro abitato in località Cornareto”.

La piazzola sarà ultimata entro la prossima primavera.