Nel baule dell’auto cinque chili di marijuana: arrestato dalla polizia un 25enne

Arrestato dalla polizia un corriere della marijuana scoperto con cinque chili e mezzo di droga. Gli agenti della volante stavano effettuando alcuni controlli all’uscita autostradale di Piacenza sud quando, il 7 gennaio alle 7.30, è arrivata una Fiat 500 condotta da un giovane poi identificato per un 25enne residente a Borgonovo. Al conducente della Fiat è stato intimato l’alt e subito è apparso un po’ nervoso. Inoltre il giovane, in base a una prima verifica, è apparso avere precedenti per rapina e lesioni.

Così, gli agenti hanno deciso di controllare l’auto. Nel baule hanno trovato i cinque chili e mezzo costati le manette al ragazzo. Sabato 8 gennaio in tribunale è stato convalidato l’arresto del giovane e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Borgonovo. E in casa, subito dopo l’arresto, la squadra mobile e l’anticrimine hanno trovato gli strumenti per la coltivazione della marijuana e un bilancino di precisione, oggetto solitamente utilizzato dagli spacciatori per pesare dosi di stupefacenti.