Bagna i passanti annunciando la “grande catastrofe”. Allontanata dai carabinieri

Un mistico rito è stato messo in scena il giorno dell’Epifania da una donna aspergeva automobili di passaggio annunciando a tutti ad alta voce: “la grande catastrofe è in arrivo, io vi benedico”. E’ accaduto intorno alle 14 in via Einaudi a Piacenza. La donna si era posizionata in una rotatoria aspergendo auto e ripetendo in una sorta di litania la storia della grande catastrofe che non avrebbe lasciato scampo. Alla fine sono arrivati i carabinieri del Radiomobile che hanno identificato la donna proveniente dal Lodigiano, con pazienza i militari l’hanno convinta a lasciare la città.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà