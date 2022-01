Vandali in azione all’orto frutteto di Santa Maria di Campagna

Amarissima sorpresa stamattina all’orto frutteto di Santa Maria di Campagna, in via Tramello, a Piacenza. Nella notte qualcuno aveva rotto la recinzione, spaccato il rubinetto e deturpato il cartellone all’ingresso. Questo lo scenario che si sono trovati davanti i Cosmonauti, l’associazione di agricoltori sociali che da quattro anni si occupa dell’area.

“Spiace perché fra l’altro è un’area che quotidianamente viene utilizzata per progetti di promozione sociale e da gruppi con persone con disabilità – spiega Giulio Merli a nome dei Cosmonauti – noi ce ne siamo accorti subito in mattinata: abbiamo trovato la recinzione rotta e il rubinetto spaccato, acqua da tutte le parti. Il tabellone su cui hanno scritto era stato messo l’anno scorso per il progetto “Coltivare tradizioni”.

In questi quattro anni, già un paio di volte l’orto frutteto era stato preso di mira dai vandali, ma mai i danni erano stati così gravi e numerosi.