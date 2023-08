Bar Madison, frantumate con dei sassi le vetrine. “Atto vandalico inspiegabile”

I due grossi sassi rinvenuti poco distanti non sembrano lasciare troppi dubbi: “chiunque ha frantumato le vetrine del bar Madison lo ha fatto per dispetto, come fosse una rappresaglia”. Così riferiscono alcuni avventori del locale di via Emanueli a Piacenza, con i dipendenti del bar che ieri mattina – alla consueta apertura – si sono ritrovati di fronte l’amara sorpresa. “Ha tutta l’aria di essere un atto vandalico – assicura un cliente del bar – e non un tentativo di furto”. Sul fatto indagano le forze dell’ordine.

