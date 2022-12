Atti vandalici e minacce ai commercianti in via San Siro. “Se fai qualcosa ti ammazzo”

“Sono anni che subiamo questa situazione di disagio e invece che migliorare peggiora”. Sono le parole di Alessandra Bassi, dipendente di un locale situato in via San Siro che da diverso tempo è scenario di risse, insulti, cassonetti andati a fuoco, cartelli divelti e vetrine spaccate. “Una situazione assurda – commenta – di sera c’è da avere paura a passare per la via”.

“Gruppi di giovani, composti per lo più da stranieri, si radunano in Via San Siro, in pieno centro e verso sera, in particolare nei fine settimana si rendono protagonisti di atti violenti e vandalici” ha spiegato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sara Soresi che per questo ha presentato un’interrogazione volta a chiedere una serie di interventi per la risoluzione dei problemi segnalati.

“Chiediamo telecamere, maggiore illuminazione e più controlli da parte delle forze dell’ordine – ha ribadito Bassi -. Alcuni giovani mi hanno minacciato dicendomi ‘se fai qualcosa ti ammazziamo’ e comprendo la preoccupazione delle persone che se appena possibile non passano in questa via”.

Dal Comune di Piacenza fanno sapere che sulla tematica è continuo il dialogo con le forze dell’ordine.