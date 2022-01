Malattie del cuore e chirurgia vascolare: stasera alle 21 su Telelibertà

Torna la trasmissione “Star bene” su Telelibertà. Stasera, giovedì 13 gennaio, alle 21.00 sul canale 98 del digitale terrestre la giornalista Marzia Foletti parlerà di malattie cardiovascolari: “Rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese – spiega la giornalista – basti pensare che sono responsabili del 40 per cento di tutti i decessi nel mondo e del 36 per cento in Italia”. Sotto i riflettori però finirà anche la chirurgia vascolare, ossia quel ramo della chirurgia che si occupa di intervenire per risolvere o migliorare la prognosi delle patologie che interessano i vasi sanguigni dell’organismo. A discuterne, nel corso della serata, saranno il cardiologo Andrea Rizzi e il primario di chirurgia vascolare dell’istituto clinico Sant’Anna di Brescia Pier Giorgio Sala.

