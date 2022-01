Incidente nel pomeriggio di venerdì 14 gennaio a Piacenza. In un’area di servizio in tangenziale, un furgone in manovra ha investito un’anziana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118 che hanno condotto la donna in ospedale in condizioni serie ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale si è occupata dei rilievi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà