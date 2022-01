All’Emporio Solidale lo spazio compiti per gli studenti: si cercano volontari

Le iniziative di Emporio Solidale proseguono anche a favore dei ragazzi. Dal mese di febbraio verrà attivato uno spazio compiti, dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. “Vorremmo fosse un luogo nel quale gli studenti possano non solo essere aiutati nello svolgimento dei compiti pomeridiani, ma anche trovare quella serenità nell’affrontare il percorso scolastico, indispensabile per mantenerli agganciati alla scuola anche negli anni successivi”- spiegano i responsabili.

Alla luce della situazione sanitaria, i posti a disposizione saranno pochi e lo spazio destinato a tale attività sarà dotato di tutti i dispositivi di protezione necessari per limitare il contagio (mascherine FFP2 obbligatorie, green pass rafforzato – da vaccino, gel igienizzante a disposizione, stanze con adeguata possibilità di ricambiare l’aria, plexiglass di protezione per dividere i posti). “Stiamo cercando volontari che possano aiutarci in questo progetto, affiancandosi ad alcuni studenti volontari delle scuole superiori”.

Gli interessati possono scrivere inviando una mail a: [email protected]