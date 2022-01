Vandali in azione sull’istituto Romagnosi: la polizia locale blocca due 13enni

Bloccati alcuni vandali intenti a imbrattare la facciata dell’istituto Romagnosi in via Cavour. Nel pomeriggio di ieri, domenica 16 gennaio, durante un servizio di controllo in centro storico, una pattuglia della polizia locale ha notato due ragazzi in azione con la bomboletta spray.

Gli agenti sono intervenuti, facendosi consegnare la vernice con cui uno dei due giovani aveva iniziato a scrivere le lettere “TON” e identificando i minori, entrambi tredicenni, per poterne contattare i genitori, giunti in breve tempo sul posto. Con il consenso dei familiari, i ragazzi sono stati accompagnati al comando di via Rogerio per gli accertamenti e le procedure di rito. La bomboletta è stata sequestrata ed è tra gli elementi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

“Il presidio costante sul territorio – rimarca l’assessore alla sicurezza Luca Zandonella – fa sì che simili gesti di inciviltà possano essere fermati sul nascere. Individuare i responsabili, in queste situazioni, è fondamentale, sia perché possano rispondere del loro comportamento, sia per trasmettere un messaggio educativo che è ancor più importante in considerazione della giovane età dei protagonisti. Spero che quanto accaduto possa valere come monito per chiunque pensi di poter compiere liberamente vandalismi o imbrattamenti”.