Crollo Lenzino: danni da 400mila euro per pendolari, imprese e cittadini

Gli uffici dell’Unione montana alte valli Trebbia e Luretta garantiscono che il bando è pronto per uscire, questione di giorni, al massimo a fine mese, e chi ha subito gravi disagi a causa del crollo del ponte Lenzino, il 3 ottobre 2020, potrà chiedere un ristoro economico garantito dalla Regione. La giunta dei sindaci, guidata dal presidente Roberto Pasquali, ha infatti deliberato con la sola astensione del sindaco di Ottone Federico Beccia le ulteriori classificazioni per il riparto dei fondi da 200mila euro stanziati subito dopo l’emergenza isolamento causata dal crollo del ponte Lenzino, cerniera tra Marsaglia e Cerignale.

La metà del fondo, dopo le analisi della commissione a partire dalle caratteristiche delle domande inoltrate, andrà a bar, alberghi, ristoranti, bed and breakfast, i più penalizzati anche a livello numerico, per 103mila euro; a negozi e commercianti, 16mila euro (l’8 per cento); a imprese di trasporto il 15 per cento (31mila euro); ad artigiani, servizi alla persona, 13mila (6,5 per cento); alle imprese edili, 4.500 euro (2 per cento circa); alle aziende agricole, 11mila euro (5,5 per cento); ai lavoratori dipendenti 18mila euro (9 per cento); al trasporto bus, mille euro; ai liberi professionisti 1.500 euro. Agli studenti minorenni, mille euro.

