Municipale, quasi 26mila violazioni Ztl e 115 sanzioni per telefono alla guida

Ricorre oggi la festa patronale di San Sebastiano, protettore della polizia municipale. Anche il comando di via Rogerio, dunque, fa il punto sulle attività operative del 2021. E il capitolo delle sanzioni stradali è quello che tocca maggiormente la cittadinanza. Dal 1° gennaio al 15 novembre 2021, le pattuglie in servizio in città hanno accertato 260 violazioni per mancata revisione del veicolo, 18 per guida senza patente, 21 per velocità pericolosa, 69 per controlli con l’autovelox, 173 per mancata precedenza, 121 per cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre, 110 per mancato uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, 115 per l’uso del telefono alla guida, 147 in merito al possesso dei documenti e 295 per la mancata copertura assicurativa.

Inoltre, la polizia municipale di Piacenza ha registrato 25.591 violazioni nell’accesso alla Ztl (zona a traffico limitato) in centro storico da parte di mezzi sprovvisti di pass.

Tutte le altre sanzioni nel bilancio 2021:



IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: