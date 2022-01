Ufficio Ztl, le proteste dei cittadini: “Lunghe code ogni giovedì, disservizio totale”

​

Alcuni residenti della zona scherzano: “Ormai siamo abituati alle code del giovedì”. Non sorridono, per nulla, gli utenti in fila al gelo: “Altroché disservizio, questo è un quadro da terzo mondo”. Si riferiscono allo sportello della Ztl in piazza Cittadella: ieri, proprio come nelle scorse settimane, diversi piacentini hanno segnalato la lunga attesa sul marciapiede, in un clima freddo condito dal malumore. “Dovrei rinnovare il pass per accedere al centro storico – spiega un cittadino – sto aspettando da quasi un’ora, e non so se riuscirò a entrare in tempo… L’ufficio chiude tra poco”.

Il problema è confermato dal gestore dello sportello, la società Inservice: “In effetti, il turno del giovedì pomeriggio è l’unico aperto senza appuntamenti, a differenza degli altri giorni – commenta il responsabile commerciale Simone Sacchetti – molte persone rimangono dunque in attesa all’esterno, mentre i locali all’interno possono accogliere al massimo tre utenti a causa delle norme anti-Covid. A fronte delle code, comunque, valuteremo di attivare le prenotazioni anche al giovedì, in accordo con l’amministrazione comunale”. Nessuna replica, invece, dall’assessore ai servizi al cittadino Paolo Mancioppi.

