Ziano, 25 bambini nati in due anni: il calo demografico frena

Il calo demografico di Ziano “frena”. Lo scorso anno il comune collinare valtidonese è sceso dai precedenti 2.460 abitanti agli attuali 2.452. L’anno prima il comune aveva invece perso 19 residenti. A tenere alta la fiaccola della speranza sono i dieci bimbi venuti al mondo nel 2021 e 15 nel 2020. In tutto fa 25 bambini nell’arco di 24 mesi non propriamente facili. Gli stranieri, o nuovi residenti, sono 331. Significa che il 13,50% della popolazione di Ziano parla un’altra lingua. Le due comunità più rappresentante sono rumeni (154 persone) e albanesi (70). Ziano è un comune in cui è bello sposarsi, se è vero che lo scorso anno ben 38 coppie hanno detto il loro sì in chiesa (20) oppure di fronte ad un pubblico ufficiale (18). Balza all’occhio la differenza con l’anno precedente, segnato dallo scoppio della pandemia che evidentemente bloccò anche alla voglia di sposarsi visto che furono solo 18 le coppie che convolarono a nozze.

