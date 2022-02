“In lavanderia, all’osteria, al bar”: le testimonianze sugli impiegati assenteisti

Invece di essere in ufficio gli investigatori li hanno pedinati fino alla palestra, in vari bar, al negozio di lavanderia, al museo di scienze naturali, al ristorante, all’osteria, in tabaccheria, all’ospedale, all’edicola, e in giro per le strade e per le piazze della città con qualche sconfinamento anche in provincia. Queste le principali “mete” di alcuni impiegati comunali che invece di recarsi in un ufficio – secondo gli agenti della polizia locale e i militari della Guardia di finanza che hanno testimoniato martedì 8 febbraio in tribunale – erano in giro per i fatti loro. Alcuni timbravano e poi via sul mercato, altri addirittura neppure quello: facevano timbrare dal collega e dove fossero chi lo sa, probabilmente non in ufficio.

Pattuglie motorizzate e appiedate hanno seguito per settimane, fra il 2016 e il 2017, i dipendenti comunali sospettati di assenteismo. Alcuni uscivano con l’auto del Comune alla quale toglievano le insegne per poi rimetterle non appena ritornavano in ufficio.

