“Giorno del ricordo”, commemorazione ai giardini dedicati ai Martiri delle Foibe

Istituito nel 2004 dal Parlamento, il 10 febbraio è Giorno del Ricordo, dedicato ai Martiri delle Foibe, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime degli eccidi compiuti dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda guerra mondiale. Migliaia gli italiani torturati, legati ai piedi con fili di ferro e gettati nelle grandi inghiottitoi carsici (chiamati, in Venezia Giulia, “foibe”).

Alle 11, presso l’area verde tra via Trivioli e via Buozzi, intitolata ai Martiri delle Foibe, avrà luogo la cerimonia istituzionale. A commemorare le vittime della tragedia istriana e il dramma dell’esodo giuliano-dalmata interverranno il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri, il prefetto Daniela Lupo e, per un momento di preghiera, il parroco di San Giuseppe Operaio don Federico Tagliaferri. Non mancherà una rappresentanza della Consulta provinciale degli studenti. Nel rispetto delle normative vigenti per l’emergenza sanitaria, la cerimonia si svolgerà in forma raccolta.