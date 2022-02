Il sindaco Castelli al gip: “Ho fatto tutto nell’interesse della mia piccola comunità”

Il sindaco di Cerignale, Massimo Castelli, finito in carcere e sottoposto a interrogatorio di garanzia nella mattinata di martedì 15 febbraio in merito alla maxi inchiesta che ha portato all’arresto di 11 persone a ad indagarne 35, si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato spontanee dichiarazioni.

“Questo è dovuto al fatto che l’inchiesta è particolarmente strutturata e complessa – ha spiegato il suo difensore, l’avvocato Stefano Marchesi – e c’è bisogno da parte sua di fare mente locale e andare a ripercorrere con la memoria tutti gli eventi. Castelli è assolutamente convinto di aver fatto tutto nell’interesse della piccola comunità del paese – ha proseguito l’avvocato -. Questa è la sua posizione personale”. In merito alle misure cautelari l’avvocato ha spiegato che è stata richiesta la detenzione domiciliare.

Ieri erano stati ascoltati i due imprenditori arrestati, Nunzio Susino e Maurizio Ridella i quali si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.