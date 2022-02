Il processo per la morte di Sonia Tosi e Daniele Zanrei rinviato ad aprile

Udienza preliminare per il caso di omicidio stradale che lo scorso agosto ha avuto per vittime la coppia fidanzati Daniele Zanrei e Sonia Tosi.

Il processo davanti al gup Gianandra Bussi e al pm Daniela Di Girolamo è stato subito rinviato al prossimo aprile per una notifica processuale.

All’udienza erano presenti i famigliari di entrambe le vittime.

Nella prossima udienza sarà quindi stabilito con quale rito verrà celebrato il processo.

La tragedia costata la vita alla coppia di fidanzati, si era consumata domenica sera 22 agosto intorno alle 22.00 sulla strada che collega Carpaneto a Cadeo. Un giovane alla guida di una Volkswagten Golf aveva tamponato la Vespa condotta da Zanrei e sul cui sedile posteriore aveva preso posto la findanzata Sonia Tosi. L’impatto era stato violentissimo. La coppia di fidanzati era stata spinta dalla Golf per oltre cento metri e la caduta non aveva lascito loro scampo.