Ladri alla Calvino, razzia di portatili: “Compromessa l’attività didattica”

Ancora scuole nel mirino dei ladri e ancora una volta viene colpita la media Italo Calvino di Piacenza, che sembra purtroppo tra le più “gettonate”: nonostante la presenza del sistema di allarme, ignoti sono riusciti a penetrare nella sede di via Boscarelli per fare razzia di computer portatili.

Sembra che l’allarme sia scattato nella tarda serata di lunedì ma solo martedì mattina, all’arrivo del personale scolastico, si è capito cosa fosse accaduto. I ladri sono entrati nel cortile interno e dopo aver rotto una finestra si sono diretti al piano di sopra, come se conoscessero bene l’edificio. Qui, hanno passato al setaccio le varie aule didattiche e si sono impadroniti dei cinque computer portatili – uno per ogni aula – che vengono utilizzati per collegarsi per la didattica a distanza.

“Fortunatamente – sottolinea il vicepreside Franco Valuto – sono ormai pochi i ragazzi che si collegano in Dad. Ma questo furto compromette comunque l’attività didattica e stiamo cercando una soluzione”.

Martedì le lezioni sono iniziate con un leggero ritardo per permettere ai carabinieri di fare i rilievi nei locali saccheggiati. È stata danneggiata anche una macchinetta del caffè, per cercare di recuperare le monete all’interno.

“È già la terza volta in pochi anni – fa notare il vicepreside -. Prima della pandemia, nel 2018, ci avevano portato via anche i televisori”. In quel caso, si trattava già della terza intrusione in poche settimane. Ora, purtroppo, una nuova sgradita “visita”.