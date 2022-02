Carenza d’acqua, campagna del pomodoro a rischio : l’allarme a Tomato World

Il primo giorno della ventesima edizione di Tomato World, a Piacenza Expo, si è concentrato sulla carenza d’acqua che mette a rischio la campagna del pomodoro, ma non solo, del 2022. Stamattina, 17 febbraio, è andato in scena il convegno “La filiera del pomodoro da industria, una risorsa per il territorio”, che, attraverso i relatori, ha declinato il tema della sostenibilità. Dopo l’apertura con le parole del sindaco Patrizia Barbieri, volta spingere perché si valorizzi il comparto con azioni concrete che non si fermino alla fase di pianificazione, il tema della siccità è stato subito sviscerato da Gianpaolo Maloberti, consigliere delegato all’agricoltura della Provincia, e da Luigi Bisi, presidente del Consorzio di bonifica. “In questo momento non abbiamo l’acqua affinché gli agricoltori possano produrre» dice quest’ultimo lanciando l’allarme per la campagna del 2022, considerando che aprile è il mese in cui è trapiantata la pianta di pomodoro. «Siamo abbastanza preoccupati sia per il pomodoro sia per il mais e le colture per la zootecnia da latte – dice Bisi – in generale per tutta l’irrigazione della pianura piacentina. Il grande tema da affrontare è il livello delle dighe irrigue sul territorio, attualmente sotto media di oltre il 14%. Speriamo nelle piogge primaverili, diversamente avremo difficoltà a distribuire acqua ai nostri consorziati”.

Il Consorzio, spiega Bisi, fa molto di più di attendere che si staglino delle nuvole cariche di pioggia all’orizzonte. L’ente ha messo in campo progetti per ottimizzare la distribuzione. “Uno sforzo di pari all’investimento di 71 milioni per realizzare nuovi impianti”- dice, che avranno al momento un impatto non trascurabile per l’ambiente, ma che nei prossimi anni garantirà maggiore sostenibilità. “La traversa di Mirafiori è una di questi – dice – consentirà di non andare mai più in Trebbia con gli escavatori per muovere ghiaia”. All’incontro sono intervenuti anche Gabriele Canali, del dipartimento di economia agroalimentare dell’Università Cattolica, il direttore scientifico del canale emiliano-romagnolo Stefano Anconelli, Dennis Calanca di Coldiretti Emilia Romagna, Massimo Passanti, presidente della sezione pomodoro da industria di Confagricoltura, e Marco Serafini, presidente dell’associazione nazionale industriali conserve vegetali.