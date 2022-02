“Non avere paura”, il libro dedicato alla piccola Nicole. Ricavato devoluto ad Ageop

Venerdì 18 febbraio alle 21 in teatro a Pianello si presenta il libro della pianellese Fernanda De Mare dal titolo Non avere paura. Il ricavato del libro sarà devoluto a favore di Ageop per la ricerca nel campo dei tumori e leucemie infantili. Il libro è ispirato alla storia della nipotina Nicole, portata via a soli 5 anni da un male incurabile. Nicole, che era di Cortemaggiore, ha combattuto come una leonessa per diversi mesi, prima di spegnersi a dicembre 2020. “Durante il periodo in cui Nicole è stata ricoverata al Sant’Orsola di Bologna – racconta la zia – ci sentivamo sempre via telefono e in una di quelle conversazioni a distanza le promisi che una volta tornata a casa avrei scritto una storia per lei”. Da quella promessa è nata la volontà di scrivere il libro. “È una sorta di diario – spiega l’autrice – in cui racconto passo passo quei giorni”. In dialogo con l’autrice pianellese ci sarà Dario Migliorini, a sua volta scrittore (l’ultimo suo libro è Coupe de ville) nonché recensore musicale. La copertina è curata da Laura Bai. L’evento in teatro a Pianello è a ingresso libero ma occorre prenotare allo 0523 994105, fino a esaurimento posti disponibili, dalle ore 9 alle ore 12. L’accesso è consentito ai possessori di green pass e solo se in possesso di mascherina ffp2.

