Garante per i disabili, ok in consiglio comunale: lo nominerà il sindaco

Via libera all’istituzione del Garante per i diritti della persona disabile. Voto unanime, nel consiglio comunale di oggi, alla modifica dello statuto per permettere di individuare questa figura in supporto ai cittadini portatori di handicap: una novità presentata dall’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati e promossa dal consigliere Francesco Rabboni (Forza Italia), con delega alla disabilità. “Si tratta di un ulteriore appoggio – dice Sgorbati – per risolvere i problemi dei portatori di handicap e delle loro famiglie”.

“Il nostro – evidenzia Christian Fiazza (Pd) – è il secondo comune in Emilia-Romagna a dotarsi di un Garante per i diritti della persona disabile, con l’obiettivo di fornire risposte fondamentali, ad esempio sulle misure di sostegno e il Dopo di noi“, cioè il periodo di vita successivo alla scomparsa dei genitori. Antonio Levoni (Liberali) rilancia: “Oltre a quello per i disabili, il Comune dovrebbe dotarsi anche di un garante per gli anziani”.

Il Garante per i diritti della persona disabile sarà nominato dal prossimo sindaco di Piacenza, entro sei mesi dall’insediamento.